Cuba y México estrechan vínculos en salud

La Habana, Cuba.- Acuerdos de cooperación fueron firmados entre Cuba y México, en La Habana, en presencia del secretario de Salud de la nación azteca, José Ramón Narro, el embajador mexicano en la isla, Enrique Martínez, y el ministro cubano del sector, Roberto Morales.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México y el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) suscribieron un acuerdo de cooperación científico-técnica y académica enfocado a áreas como la atención médica hospitalaria.

Un memorándum de entendimiento de cooperación técnica rubricaron el Instituto Mexicano del Seguro Social y el MINSAP para intercambiar experiencias y buenas prácticas.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de México y el Centro Internacional de Restauración Neurológica de Cuba firmaron un acuerdo para la optimización de recursos humanos e infraestructura.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.