Ofrecen nueva opción de continuidad de estudios para jóvenes

Jóvenes egresados de preuniversitario y sin ofertas universitarias tienen prioridad en Las Tunas para su formación como Instructores de arte, que se retomará en el próximo curso escolar.

La continuidad de estudios se ofrece en especialidades de Música, Danza, Teatro y Literatura, y los aspirantes cursarán la carrera en la Escuela Profesional de Arte Francisco Muñoz Rubalcaba de la provincia de Granma, ubicada en Bayamo.

En el Centro Provincial tunero de Superación para la Cultura serán las pruebas de aptitud, desde las nueve de la mañana del venidero 23 de agosto, cuando se podrán presentar jóvenes hasta 21 años de edad.

Durante tres años se forma el Instructor de Arte, que egresa con nivel de Técnico Medio Superior y posibilidades de laborar en Casas de cultura, centros educacionales, otras instituciones y espacios para el trabajo cultural en la comunidad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.