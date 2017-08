Sembrar, acopiar, comercializar…

La Habana, Cuba.- Las medidas para el incremento de las producciones agropecuarias y el perfeccionamiento de su comercialización, fue tema ampliamente debatido en comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio último.

Ciertamente, aunque aún con deficiencias y la necesidad de garantizar todo el sistema logístico, se aprecia el impacto positivo de la reanimación del sistema de acopio.

De acuerdo con el Director General de la Unión Nacional de Acopio, Nelson Concepción de la Cruz, se han recuperado más de 370 gestores, al tiempo que cuentan con nuevos camiones, remolques, tractores nuevos, y se han realizado cerca de 70 reparaciones generales.

Un programa de dignificación comenzó el sistema acopiador hace un año aproximadamente, a partir del trabajo con el capital humano y un mejor aseguramiento del tema logístico.

