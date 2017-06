Presidente de Mozambique rinde homenaje a Martí

La Habana, Cuba. – Filipe Jacinto Nyusi, presidente de la República de Mozambique, rindió este viernes tributo al Héroe Nacional José Martí, en el Memorial homónimo ubicado en la histórica Plaza de la Revolución, de La Habana.

Como parte de las actividades de su visita oficial, que comenzó este jueves, el mandatario africano depositó una ofrenda floral al pie del monumento al Apóstol.

Acompañado por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra, el jefe de Estado de Mozambique recorrió el interior del Memorial, sitio que atesora valiosos documentos sobre la vida y obra de Martí.

Durante su estancia en Cuba, Jacinto Nyusi sostendrá conversaciones con el General de Ejército Raúl Castro, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y estrechará los vínculos de amistad y cooperación con nuestro país.

