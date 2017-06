Pinareños festejan designación del acto central por el 26 de Julio

Pinar del Río, Cuba. – Encabezados por la Primera Secretaria del Partido en Pinar del Río, Gladys Martínez Verdecia, y el Presidente del Poder Popular, Ernesto Barreto Castillo, el pueblo vueltabajero festejó en las calles la noticia del otorgamiento de la sede del acto central por el 26de julio.

Frente al parque José Martí de esa urbe, la máxima dirigente en el territorio ratificó el compromiso de cederistas, campesinos, trabajadores y estudiantes de llevar adelante la Revolución Socialista.

Agregó que esta es la tercera ocasión en que Pinar del Río organiza un acto central por el 26 de julio, esta vez corresponderá al Aniversario 64 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Por su parte, Ernesto Barreto Castillo, presidente del Poder Popular, confirmó que la celebración se suma a las obras por el Aniversario 150 del otorgamiento del título de ciudad a Pinar del Río.

