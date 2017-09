Lluvias favorecen embalses cubanos

Las precipitaciones asociadas al ciclón Irma favorecieron varios de los embalses granmenses, como Paso Malo del municipio de Bartolomé Masó, actualmente al 71 por ciento de llenado.

Al proseguir los escurrimientos de Las Tunas, Holguín y la Sierra Maestra, se incorporará más agua a presas como Cauto El Paso de Bayamo, al 33 por ciento de llenado y la segunda de mayor capacidad en el oriente cubano.

En tanto, informa Prensa Latina que la presa Zaza, mayor embalse cubano, reporta hoy unos 548 millones de metros cúbicos de agua luego de las lluvias que el poderoso huracán Irma dejó en la central provincia de Sancti Spíritus

Según datos del Instituto de Recursos Hidráulicos en la provincia, los últimos acumulados de precipitaciones registrados representan casi el doble de la media para septiembre lo que beneficiará sobremanera el cultivo de arroz.

