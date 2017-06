La wifi sigue extendiéndose en Cuba

La Habana, Cuba.- Más de 380 espacios públicos de conexión wifi existen actualmente en Cuba, lo que demuestra la voluntad del país de acercar ese servicio a más personas y forma parte de la política de informatización de la sociedad.

De acuerdo con la página institucional de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba ETECSA S.A., después de La Habana, que ya cuenta con 60, las provincias con mayor cantidad de áreas de ese tipo son Pinar del Río, Granma, Santiago de Cuba, Matanzas, Camagüey, Guantánamo y Las Tunas.

La zonas Wifi llegan a todos los municipios de la Isla, ubicadas fundamentalmente en parques, bulevares y centros recreativos y comerciales.

A la par de dichos espacios públicos, va en ascenso igualmente la cifra de salas para la navegación en internet, que ya suman más de 630, con más de 2 100 puestos para acceder a la red de redes.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.