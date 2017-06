La FEU apoya disposición de nuestro gobierno

La Habana, Cuba.- Con un pronunciamiento de la Federación Estudiantil Universitaria, que apoya la Declaración del Gobierno Revolucionario en respuesta a los anuncios de Donald Trump, concluyó el Consejo Nacional de la FEU, en La Habana.

El recién electo presidente Nacional de la FEU, Raúl Alejandro Palmero, leyó el texto, el cual expresa que esa provocación de Trump, más que infundir temor, sirve para desmontar las verdaderas e inmutables intenciones imperiales.

Trump habla de Derechos Humanos e ignora la conquista revolucionaria que nos permite disfrutar de una educación gratuita y de calidad, que en su país costaría cientos de miles de dólares, dijo el estudiante de Derecho.

Y subrayó: los jóvenes cubanos tenemos bien definidos nuestros héroes, que no son los de Bahía de Cochinos, sino los combatientes revolucionarios de Playa Girón, con Fidel al frente, continuadores de Mella, Villena y Echeverría.

Cualquier estrategia anexionista fallará; asumiremos el reto, sea “suave o duro”, y la FEU de Cuba mantendrá su posición como bastión y garante de esta gran obra que nos ha legado una Patria libre, independiente y soberana, y que nos ha dotado de derechos, responsabilidad y protagonismo, destaca el pronunciamiento de la Federación Estudiantil Universitaria en apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario.

En el Consejo Nacional de la FEU los jóvenes ratificaron que el proceso revolucionario cubano no se detendrá, las transformaciones se harán de forma soberana, “por los humildes y para los humildes”.

Los estudiantes universitarios también evaluaron los resultados del quehacer de la organización en el curso escolar 2016-2017.

