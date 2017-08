Jóvenes brigadistas apoyan proceso revolucionario cubano

Artemisa, Cuba.- Los más de 100 estudiantes de 30 naciones integrantes del noveno Contingente Internacional con Cuba, ratificaron su apoyo al proceso revolucionario cubano durante un intercambio con autoridades en Artemisa.

En el Centro para niños sin amparo filial, los brigadistas constataron el valor humanista de la Revolución que no deja desamparado a ninguno de sus hijos, entregándoles afecto, educación y salud.

La brigada estudiantil permanece en el Campamento Julio Antonio Mella del municipio de Caimito, en Artemisa, donde participa en labores agrícolas e intercambia con jóvenes de diferentes esferas del país.

El lunes próximo serán clausuradas las actividades del contingente en un encuentro con funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, donde se aprobará la declaración final por la paz de los países africanos, latinos, de Asia y Europa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.