Homenaje al Che y su destacamento de refuerzo

Villa Clara, Cuba.- La restauración capital a la estatua y la tribuna del Conjunto Escultórico Ernesto Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara, es un homenaje y agradecimiento a los que cayeron por la libertad y la independencia de los pueblos, expresó a Radio Reloj, Michail Digman.

El presidente de la Empresa M.D Proyect Manach Ment de Alemania agregó que el costo total de la obra asciende a 70 000 euros, los cuales fueron donados a Cuba por esa compañía para ejecutar los trabajos.

Comentó Digman que la reparación capital del Conjunto Escultórico Ernesto Che Guevara estará terminada para el 14 de junio, aniversario 89 del natalicio del Comandante rebelde.

Explicó que para la reconstrucción de la estatua del Che y su protección se utilizan materiales de alta calidad y confiabilidad, como productos especiales antihongos, contra humedad y morteros especiales.

