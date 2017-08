Grupo multidisciplinario de control

La Habana, Cuba.- A los efectos del control de las actividades por cuenta propia, de acuerdo con las nuevas normas, se establece un grupo multidisciplinario que, de una vez, en una visita, chequeará cómo marcha la actividad en un establecimiento, dijo a Radio Reloj, Idalmis Alvarez Mendive, subdirectora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Aclara que ese día se incorporan al chequeo el especialista de salud, el del consejo de administración, de comercio, y planificación física, entre otros inspectores.

Se evita así, señala la subdirectora de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que los inspectores visiten el negocio aisladamente y ocasionen dificultades porque van en forma dispersa.

Puntualiza Idalmis Álvarez que el interés de las autoridades estatales es contribuir a que las actividades funcionen bien, como está reglamentado, y evitar violaciones que sufre el pueblo.

