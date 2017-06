Grupo español Meliá Hoteles extiende su gestión a Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – A partir del 1ero. de enero del próximo año, el grupo español Meliá Hoteles administrará todo el sector hotelero de Cienfuegos, informó este viernes el delegado del Ministerio de Turismo (MINTUR), en ese territorio, José Enrique González.

El directivo precisó que la compañía, líder absoluta del mercado del hospedaje en el país ibérico, gestionará los hoteles Jagua, Unión, Palacio Azul, La Perla y la Casa Verde.

A esos alojamientos se sumará, además, el hotel San Carlos, una céntrica instalación edificada en 1921, que tras un dilatado proceso inversionista debe estar lista para entrar en explotación en el último bimestre de este año.

El anuncio de la delegación territorial del MINTUR se corresponde con el acuerdo firmado a principios de mayo entre la compañía española y el grupo empresarial cubano Gran Caribe, durante la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo.

