Estrechan lazos Costa Rica y Cuba

Erick Román Sánchez, embajador de la República de Costa Rica en Cuba, visitó la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV) en la provincia de Artemisa, para estrechar los nexos colaboración.

El director del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, Fernando Rodríguez, articuló y canalizó recientemente a través de Román, una propuesta de retrospectiva del cine del país centroamericano para su proyección en la isla.

En el intercambio con Susana Molina, directora general de la EICTV, el embajador costarricense manifestó el interés en extender la muestra de seis títulos a los predios académicos.

Con un total de 31 egresados en las 24 generaciones de estudiantes graduados a lo largo de las tres décadas de existencia de la Escuela, se estrechan los lazos entre Costa Rica y Cuba.

