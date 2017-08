En Holguín aplicación móvil facilita operaciones financieras

Holguín, Cuba.- El Banco de Crédito y Comercio en la provincia de Holguín, implementa con éxito la prueba piloto de la aplicación móvil Transfermóvil, herramienta que permite la realización de operaciones financieras sin acudir a las oficinas bancarias.

Irela Oliva, especialista de comunicación y marketing de esa institución, explicó que se trata de una aplicación de tecnología androide, que hasta el momento solo podrán utilizar los clientes que posean tarjetas magnéticas.

Señaló entre las posibilidades que ofrece ese instrumento la realización de transferencias entre tarjetas, el pago de la factura eléctrica y telefónica, consulta de saldo, verificación de las operaciones y cambio de las claves.

Insistió en que el servicio solo se podrá prestar a aquellos que posean tarjetas multibanca, las cuales estarán asociadas a las magnéticas de los interesados, ya sean tarjetas de salario o cuenta de ahorro.

