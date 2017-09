Empresa eléctrica en La Habana trabaja por restablecer servicio

Luego del paso del huracán Irma por la capital la afectación eléctrica fue total, dijo a Radio Reloj el director general de la Empresa Eléctrica en La Habana, Jesús Samón Leyva.

Agregó que luego de 24 horas del azote del meteoro se logró dar servicio en algunos municipios de la provincia, como Plaza de la Revolución, que aunque no en su totalidad, se habilitaron las zonas donde están ubicados importantes hospitales.

También, significó el director general de la Empresa Eléctrica en La Habana, que se priorizaron los bombeos de aguas, como el de Palatino, el cual posibilita el abasto del líquido a siete municipios capitalinos.

Leyva resaltó que se ha logrado servir 180 megawath de los 590 que debían estar en uso en esta fecha, lo que representa el 30 por ciento del total de la carga en servicio en La Habana.

El director general de la Empresa Eléctrica en La Habana, Jesús Samón Leyva, dijo a Radio Reloj que hoy en La Habana Vieja cuentan con el servicio desde Zulueta hasta la Avenida del Puerto.

En el municipio del Cerro, apuntó, también cuenta con el servicio, como principal cliente, el bombeo de Palatino y los repartos Martí y La Guayaba, al tiempo que en Habana del Este, una parte del reparto Guiteras, y el hospital Luis Díaz Soto, más conocido como el Naval.

Samón Leyva afirmó que se trabaja de manera ininterrumpida para restablecer el servicio eléctrico en 128 circuitos de distribución primaria.

Enfatizó el director general de la Empresa Eléctrica en La Habana que se cuenta con todo los recursos para recuperar en el menor tiempo posible el servicio, y para ello trabajan junto a un contingente de siete brigadas de Pinar del Río.

