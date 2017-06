Elige Holguín precandidatos al Festival de la Juventud

Holguín culminó hoy el proceso eleccionario de los pre-candidatos que conformarán la delegación del territorio al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, a celebrarse en la ciudad rusa de Sochi, en octubre próximo.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio, Nayla Leyva, aseguró que Cuba será paradigma en el evento pues expondrá su respaldo a Venezuela y su denuncia al Bloqueo imperialista contra la Isla.

Precisó que la delegación holguinera a la magna cita será escogida entre los 2.600 jóvenes seleccionados por las diferentes asambleas abiertas.

El precandidato Jorge Pichardo, estudiante de onceno grado en el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas José Martí, afirmó que el Festival le dará la posibilidad de exponer la realidad de la juventud cubana e intercambiar experiencias con los representantes de otras naciones.

