Directivas de Trump golpean al pueblo norteamericano

La Habana, Cuba. – La nueva directiva de política hacia Cuba, dictada este viernes por el presidente Donald Trump, representa un golpe contra la voluntad de amplios sectores en Estados Unidos que se muestran a favor de la continuidad del proceso hacia la normalización de relaciones entre ambos países.

Luego del discurso ofrecido por Trump, el reverendo Joel Ortega Dopico, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, aseguró que el documento firmado por el inquilino de la Casa Blanca no responde a los deseos de los estadounidenses.

Al respecto mencionó que las visitas de esos ciudadanos a la Isla se dispararon en el último año y han aumentado aún más en lo que va del actual calendario, debido a las medidas de Barack Obama.

El líder religioso indicó que cubanos y norteamericanos pueden hacer mucho por la humanidad, y no es lógico que existan leyes que impidan el acercamiento de los pueblos.

