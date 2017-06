Designan a Irma Margarita Martínez como nueva presidenta del Banco Central Cuba

La Habana, Cuba.- El Consejo de Estado, a propuesta de su Presidente, acordó liberar como Ministro Presidente del Banco Central de Cuba a Ernesto Medina Villaveirán.

Para ocupar esta responsabilidad fue designada la actual vicepresidenta primera de ese organismo, Irma Margarita Martínez Castrillón, refiere la nota.

Martínez Castrillón es licenciada en Derecho Internacional y dentro del sistema bancario ha ocupado responsabilidades a lo largo de más de tres décadas, transitando desde la base como especialista jurídica, jefa de departamento, vicepresidenta y presidenta del Banco Nacional de Cuba, hasta su designación en marzo de 2010 en el cargo de vicepresidenta primera del Banco central de Cuba.

A Ernesto Medina Villaveirán le serán asignadas nuevas tareas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.