De alimentos, variedad y calidad

La Habana, Cuba.- Continuar perfeccionando el sistema de abastecimiento, incrementar las ofertas y la protección al consumidor, así como lograr una mejor logística para garantizar la gestión integrada de las cadenas de suministro, constituyen prioridades y retos hoy en Cuba.

Sobre cómo combinar esos factores para materializar el objetivo esencial de brindar un servicio de calidad a la población, Radio Reloj dialoga con directivos y especialistas de la Empresa Provincial de Elaboración de Alimentos en La Habana.

La Subdirectora Comercial, Sandra Pérez, asegura que la misión fundamental de la entidad es el apoyo a la canasta básica, con precios asequibles en sus producciones de panes, dulces, hamburguesa, croquetas y otros alimentos.

Nuestro mayor reto -afirma- está en aumentar la variedad y calidad de las ofertas en la red de comercio y gastronomía, incluyendo las carnicerías especializadas.

La Empresa Provincial de Elaboración de Alimentos en La Habana vende diariamente como promedio, en la red de carnicerías especializadas, un volumen de 50 mil hambergues, 30 mil croquetas y 2500 pastas de bocaditos.

Ana Cristina Martín, especialista de la entidad, señala que la demanda es superior a la oferta, por ello, asevera, estamos enfrascados en estrategias que permitan aumentar la producción, sin descuidar la calidad.

En ese sentido, destaca que, como la empresa expende a terceros, en ocasiones no existen las condiciones adecuadas en los puntos de venta, debido a dificultades con la refrigeración, el embalaje y la transportación

Sin dudas, seguir trabajando para alcanzar una relación calidad-precio más adecuada, cambiar la imagen de locales, y aumentar la preparación del personal, son propósitos reales para que el comercio de la capital sea más eficiente.

