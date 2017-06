Culmina hoy en La Habana Convención Agroforestal

La Habana, Cuba.- El ingeniero forestal y director Adjunto del Instituto de Investigaciones Agroforestales, Pedro Pablo Henry en diálogo con Radio Reloj afirmó, que el objetivo principal de la Convención Internacional Agroforestal es tratar de buscar unidad en los criterios científicos que se aplican en Cuba.

La cita, que culmina hoy en el Palacio de Convenciones de La Habana, al decir del especialista busca también rescatar e introducir un grupo de tecnologías que se emplean en nuestro país y el resto del mundo.

Significó que en la Convención se están discutiendo temas importantes para la actividad forestal, cafetalera, cacaotera y apícola, y tienen como base fundamental apoyar las cadenas productivas.

El ingeniero forestal expresó que el evento ha cumplido las expectativas y espera que todo lo aprendido en los debates se lleve a la práctica para desarrollar la rama agroforestal.

