Crece presencia internacional de café cubano

La presencia del café cubano Altoserra crece a nivel internacional, al exportarse a Canadá, Japón, Reino Unido, Francia, Australia y Alemania, gracias a su calidad y variada oferta.

La especialista comercial Rosa Isaac Savón, informó que los surtidos de la entidad son Turquino y Extra Turquino, Serrano Superior y Lavado, Caracolillo y Altoserra, y cumplen con todas las normas de calidad internacionales.

De acuerdo con Savón, los proveedores de Altoserra se localizan en las provincias de Guantánamo y Holguín, del macizo montañoso de Sagua-Nipe-Baracoa, en la zona oriental de la isla, con gran tradición en el cultivo del cerezo.

Altoserra tiene la misión de acopiar café en las diferentes etapas del beneficio en las provincias orientales de Guantánamo y Holguín, y conservarlo y procesarlo para la exportación y el consumo nacional con la mayor calidad y eficiencia de la industria cubana.

