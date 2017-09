Correos de Cuba informatiza sus servicios

Consultar proyectos que brinda una institución en tiempo real a través del uso de dispositivos móviles ya no es una utopía en nuestro país. El Grupo Empresarial Correo de Cuba, GECC, en seguimiento a la política de informatización trabaja para llevar a los clientes la mayor cantidad de sus servicios de forma digital.

Uno de los productos desarrollados es la aplicación Correos de Cuba, disponible desde el sitio web de la empresa, que surge como una forma más de brindarle a los clientes información sobre los servicios que presta el grupo, fundamentalmente los de rastreo y seguimiento, explicó el Ing. Andrés Fleites Ortega, director del Centro Principal Tecnológico Postal del GECC.

Desarrollada por el Ing. Alain Alea Boffil, especialista de la empresa radicado en Pinar del Rio, la versión 1.1 de la apk cuenta hasta el momento con más de 33 mil descargas en el portal de Correos de Cuba en internet, lo que habla de la aceptación que ha tenido entre los usuarios.

Entre las facilidades que ofrece están los servicios relacionados con la información de las oficinas de correos, búsqueda y rastreo de giros internacionales y nacionales mediante conexión WIFI o conexiones de datos con acceso a la red nacional, atención a la población para quejas o recomendaciones, un calculador de tarifas, además de un calendario de pago de seguridad y asistencia social.

El Centro Principal Tecnológico Postal de Correos de Cuba tiene en fase de prueba otro proyecto que facilitará el trámite de expedir giros nacionales, mediante comercio electrónico, desde el mismo sitio web, para lo cual cuenta con la colaboración del Banco Central, agregó Fleites Ortega.

Destacó que ese equipo, integrado en su mayoría por jóvenes miembros de la Unión de Informáticos de Cuba, continúa desarrollando el proceso de e-comerce para ampliarlo en un futuro a los pagos de productos que brinda la empresa y reservas con antelación de sellos o postales.

La informatización de los servicios que brindan las empresas cubanas es una tarea prioritaria no solo por la importancia que representa para el país, sino también por las facilidades que trae para la población cubana.

Avanzar en la informatización de la sociedad, una de las tareas más importantes de país, es la meta del Grupo empresarial Correos de Cuna quienes apuestan a las nuevas tecnologías para mejorar la calidad de sus ofertas.

