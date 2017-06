Con la mira en la atención al cliente

La Habana, Cuba.- Socializar las buenas prácticas es uno de los objetivos del VII Taller de Atención Ciudadana, Comunicación Institucional, Protección al Consumidor y Calidad, CALIPROT 2017, a desarrollarse del 17 al 19 de octubre en el capitalino Centro de Negocios de Miramar.

Convocada por el Ministerio de Comunicaciones, la cita se ratifica, además, como espacio para reflexionar, compartir experiencias y contribuir al perfeccionamiento de la gestión integrada de procesos generados en el entorno de las telecomunicaciones, los servicios postales y las tecnologías.

Al evento, en octubre, asistirán profesionales, especialistas, investigadores, docentes y estudiantes, de los sectores público, académico, empresarial y no estatal.

En CALIPROT se presentan y reconocen proyectos investigativos relacionados con el mejoramiento de la calidad de los servicios y la atención al cliente.

