Ciego de Ávila comienza labores de recuperación

Ciego de Ávila, Cuba.- Tras cesar las intensas lluvias y vientos, la población de la central provincia de Ciego de Ávila inicia este domingo las labores de recuperación en todos los sectores luego de los cuantiosos daños ocasionados por el huracán Irma.

Félix Duarte Ortega, presidente del Consejo de Defensa Provincial, señaló que los trabajadores de la Empresa Eléctrica comienzan las labores para restablecer lo antes posibles las redes dañadas en todos los municipios, una gran parte con severas averías.

El dirigente convocó al pueblo a sumarse a la recogida de árboles caídos y a la limpieza de las áreas, para lo cual hay garantizado equipos y medios de todas las entidades del territorio.

Con grandes afectaciones en viviendas e instalaciones económicas y sociales, en la provincia de Ciego de Ávila se intensifica la recolección de productos agrícolas para la distribución de la población en mercados agropecuarios estatales.

El Consejo de Defensa de la oriental provincia de Holguín confirmó que la mayoría de las más de 280 000 personas protegidas en ese territorio durante el paso del huracán Irma retornaron a sus hogares.

La jefa del Subgrupo de Evacuación en ese órgano, Gertrudis Bejerano, señaló que el grueso de quienes tuvieron que acogerse a esa medida ante los riesgos del destructor fenómeno hidrometeorológico se resguardó en casas de familiares y vecinos.

El Consejo de Defensa en Holguín en su evaluación subrayó que las afectaciones en el territorio no fueron de consideración y se concentraron en ligeras áreas de cultivos de plátano, bodegas, algunas escuelas y áreas de salud.

El presidente de ese órgano en la provincia, Luis Antonio Torres, destacó que ahora se impone laborar cohesionadamente en cada una de las áreas afectadas, y restablecer cuanto ante los servicios interrumpidos en los diferentes sectores.

También se informó que de las casi 129 000 personas en la oriental provincia de Granma protegidas por la amenaza del ciclón Irma, más de 18 000 retornaron a sus viviendas.

El Centro de Dirección del Consejo Provincial de Defensa señaló que el número de evacuados en albergues asciende a 3 212. Fueron reubicados 144 turistas y se mantiene un pequeño grupo en el hotel Marea del Portillo y 24 en la base de campismo La Sierrita, en el municipio de Bartolomé Masó.

Granma mantiene un significativo número de barrios y comunidades incomunicados debido a inundaciones en zonas puntuales de los municipios de Cauto Cristo y Río Cauto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.