Alcanza principal balneario cubano medio millón de turistas

Varadero, Cuba.- Al cierre del mes de mayo, el sector turístico en la occidental provincia de Matanzas reportó la llegada de medio millón de visitantes, la mayor cifra en el balneario de Varadero, ubicado entre las cinco mejores playas del Caribe.

Ivis Fernández, delegada del Ministerio del Turismo en la provincia, sostuvo en conferencia de prensa que el territorio logró el 4,7% de crecimiento hasta abril último.

Fernández destacó las potencialidades de Varadero con más de 21 000 habitaciones, en las categorías de cuatro y cinco estrellas, con altos estándares de calidad en el Grupo Cubanacán y Gran Caribe.

Los trabajadores del sector en el principal destino de sol y playa del país procuran un producto superior y una administración eficiente de los recursos de cara a la temporada alta de verano.

