Afectaciones en el transporte

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población que con motivo de celebrarse los Carnavales de La Habana entre los días 18 al 27 del presente mes, resulta necesario adoptar medidas de cierre y desvío en determinados ejes viales de la Capital.

De lunes a jueves el cierre se aplicará a partir de las seis de la tarde, y viernes, sábado y domingo a partir de las cinco de la tarde, hasta que concluyan las actividades.

Se dispone el cierre de la Avenida del Puerto; desde Peña Pobre hasta Prado, Avenida Malecón; desde Prado hasta G, Línea desde M hasta la Avenida Malecón, calle 23; desde O hasta la Avenida Malecón.

Además, serán afectadas las avenidas: Calzada; desde J hasta Malecón, Infanta; desde la calle 25 hasta 23, Marina y Belascoaín; desde San Lázaro hasta la Avenida Malecón, Humboldt desde la Calzada de Infanta hasta Malecón.

La Comisión Provincial de Seguridad Vial informa que con motivo de celebrarse los Carnavales habaneros, desde mañana hasta el 27, también se afectarán las calles 25 desde la Avenida Malecón hasta la Calzada de Infanta y Hospital desde 25 hasta 23.

El cierre, además, incluye las vías transversales de acceso a Malecón: Gervasio, Escobar, Lealtad, Perseverancia, Campanario, Manrique, San Nicolás, Galeano, Blanco, Águila, Crespo y Prado, desde San Lázaro hasta la Avenida Malecón.

Se prohíbe el estacionamiento de vehículos en los tramos de G; desde la Avenida Malecón hasta Zapata, Línea; desde calle O hasta el Túnel, 23; desde O hasta 32, Infanta; desde 25 hasta Estévez, San Lázaro; desde Prado hasta Ronda, Belascoaín; desde San Lázaro hasta Reina. Como vías alternativas podrán utilizar Zapata, Zanja y Reina.

