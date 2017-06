Rechaza Venezuela decisiones de Trump en relación con Cuba

Caracas, Venezuela. – El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este viernes de lamentables los pronunciamientos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los pueblos de Cuba, Venezuela y América Latina.

En un discurso ofrecido desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, Maduro aseguró que Trump mostró su desprecio de la historia de nuestros pueblos al enviar desde la ciudad de Miami un mensaje lleno de amenazas, de lugares comunes, de retórica derrotada.

El mandatario venezolano rechazó también las pretensiones del presidente estadounidense de recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero contra la mayor de las Antillas.

El líder bolivariano hizo un llamado a los pueblos de América Latina y el Caribe a mantener la unión y solidaridad con Cuba, luego de las agresivas declaraciones de Donald Trump.

