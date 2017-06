Intelectual brasileño afirma que Cuba merece solidaridad

El teólogo de la liberación Frei Betto, afirmó hoy que Cuba merece la más irrestricta solidaridad porque consolidó una revolución y un proyecto socialista, que se caracterizan por su acción solidaria.

En un mensaje cursado a los participantes en la XXIII Convención Brasileña de Solidaridad con Cuba, en marcha en Brasil, el destacado escritor exaltó la ayuda brindada por la isla a más de CIEN países, en su mayoría los más subdesarrollados.

“Mientras las naciones imperialistas envían misiles y bombas para sacrificar vidas inocentes, Cuba salva vidas y enriquece la cultura de esos pueblos”, significó el fraile dominico.

Frei Betto deploró también la insistencia del capital mundial por cambiar la solidaridad por la competitividad; la justicia social por la desigualdad; los derechos humanos por intereses del mercado, y a Dios por dinero, y remarcó que Cuba confía en el ser humano.

