Insta Papa Francisco a una paz duradera en Colombia

Como parte de su primera visita a Colombia, el Papa Francisco expresó este domingo que si ese país quiere una paz estable y duradera, debe dar un paso hacia el bien común y desatar los nudos de violencia.

Llamó a trabajar por la equidad, la justicia, el respeto de la naturaleza humana y expresó que, como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acercaran y dialogaran, sino que ha sido necesaria la incorporación de más actores a este diálogo reparador de los pecados.

Afirmó que los caminos de pacificación, de la razón sobre la venganza y de armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente, e indicó que no es posible convivir en paz, sin hacer nada con todo lo que corrompe la vida.

El Papa enfatizó en lo apremiante de renunciar a la pretensión de ser perdonados sin perdonar, y de comenzar con el encuentro con los hermanos, para atreverse a una corrección.

