Evo Morales inaugurará feria de salud junto a colaboradores cubanos

Bolivia.- Más de 100 colaboradores de la Brigada Médica Cubana en Bolivia participan en la feria de salud que será inaugurada hoy con la presencia del presidente Evo Morales.

Especialistas en Traumatología, Neurología, Gastroenterología, Oftalmología, Cirugía, Otorrinolaringología y Angiología, entre otros campos, ofrecerán hasta el próximo domingo atenciones gratuitas a pacientes de escasos recursos, adelantó Alina Ochoa, directora de Asistencia Médica de esa brigada.

De acuerdo con la doctora, también trabajarán en la feria profesionales bolivianos y cubanos que forman parte del programa Mi Salud, centrado en llevar atención médica de calidad a cada hogar y sin costo.

Impulsada por el gobierno del presidente Morales, la iniciativa busca acercar los servicios médicos de los profesionales cubanos y bolivianos de la salud a sectores humildes de la población hermana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.