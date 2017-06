Encuentro en México apoya a Maduro

Apoyo total al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia de los aprestos intervencionistas de la OEA y de la violencia desatada por la derecha venezolana, fueron expresados hoy durante un foro internacional que inició en México.

Así ocurrió en el Encuentro de los pueblos por la paz, la soberanía y el futuro, convocado por organizaciones sociales y políticas mexicanas, y que cuenta con la participación de parlamentarios, políticos, académicos y otras personalidades internacionales.

Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, abrió el foro con un llamado a la solidaridad con el pueblo venezolano, y otros de la región víctimas de la contraofensiva imperial.

Alejandro Navarro, excandidato presidencial chileno, afirmó que lo que ocurre en Venezuela es el mismo proceder calcado que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos aplicó contra el presidente Salvador Allende.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.