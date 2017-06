En Venezuela cronograma para elecciones regionales

Venezuela.- La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena, anunció el cronograma para las elecciones regionales en Venezuela, previstas para celebrarse el 10 de diciembre.

La inscripción para las postulaciones a gobernadores y legisladores se realizará del 8 al 12 de agosto a través del portal web del CNE, detalló Lucena.

La Asamblea Nacional Constituyente, cuya campaña electoral arrancará el NUEVE de julio, estará integrada por 364 delegados territoriales y ocho indígenas en representación de todos los sectores de la sociedad venezolana.

Tal mecanismo contribuirá a promover un diálogo nacional que frene la escalada de violencia promovida por parte de la dirigencia opositora, además sentará las bases constitucionales de un modelo social donde puedan vivir todos los venezolanos con reconocimiento mutuo, igualdad, justicia, paz y dignidad.

