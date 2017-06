Destacan en Turquía relaciones con la isla

Turquía.- El canciller de Turquía, Mevlüt Cavu-Soglu, destacó la importancia de las relaciones con Cuba y mostró su rechazo al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Isla.

Las declaraciones tuvieron lugar este jueves en la rueda de prensa posterior al encuentro con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, de visita oficial en Turquía, y en la que trataron los aspectos de cooperación que ambos países quieren potenciar para impulsar las relaciones bilaterales.

Por su parte, el canciller cubano indicó que las relaciones con Turquía son una prioridad y consideró que se encuentran en un momento muy favorable para incentivarlas, pues presentan perspectivas positivas para ambos gobiernos.

Por último, el ministro cubano envió un mensaje de agradecimiento al pueblo turco y a su gobierno por las muestras de respeto ofrecidas tras el fallecimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.