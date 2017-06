Condena Merkel sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra Rusia

La canciller federal alemana, Ángela Merkel, condenó hoy el carácter extraterritorial de nuevas sanciones estadounidenses contra Rusia, las cuales afectan intereses europeos, según dirigentes comunitarios.

Steffen Seibert, portavoz del Gobierno germano, indicó que la mandataria considera insólito que la economía europea acabe siendo un objetivo de esas medidas económicas, en referencia a un proyecto de ley aprobado recientemente por el Senado norteamericano.

Seibert subrayó que Merkel apoya el contenido de un comunicado conjunto del ministro alemán de Relaciones Exteriores, Sigmar Gabriel, que resalta que esas nuevas medidas de Washington contra Moscú favorecen los intereses económicos estadounidenses.

Apunta el documento que amenazar con el castigo a empresas europeas presentes en el mercado estadounidense, afecta a las relaciones de ese bloque regional con la Casa Blanca.

