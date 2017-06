Comisión de justicia y paz, primera tarea de constituyente venezolana

Caracas, Venezuela.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció como primera tarea de la futura Asamblea Nacional Constituyente la creación de un grupo de trabajo por la justicia y la paz.

La denominada Comisión de Justicia y Paz estará encargada del desarrollo de un nuevo sistema judicial para la reconciliación en Venezuela y frenar la violencia que promueve un sector de la oposición, explicó Maduro en un acto del Partido Socialista Unido de Venezuela, en respaldo a la activación del poder constituyente.

En tal sentido, el jefe de Estado instó al pueblo y los movimientos sociales a activarse para lograr la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente que vele por esos derechos para los venezolanos.

También llamó a los ciudadanos de su patria a unirse a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez y a los Círculos de Lucha Popular para alcanzar ese objetivo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.