Avanza caso contra ex fiscal general venezolana

Venezuela.- El escándalo por corrupción e impunidad que involucra a la ex fiscal general venezolana, Luisa Ortega, incorpora hoy nuevas evidencias que la señalan como autora intelectual de la escalada de violencia que sacudió recientemente a ese país.

Tarek William Saab, nuevo fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, responsabilizó a Ortega por los lamentables resultados de las protestas de los últimos tres meses, que dejó un saldo de más de 100 muertos, 1500 heridos y multimillonarias pérdidas económicas.

Durante su comparecencia ante la ANC, este jueves, William Saab describió a Ortega como una agente de la conspiración más terrible que haya vivido esta nación.

La ex fiscal general venezolana, junto a su esposo, el diputado Germán Ferrer, son acusados por integrar una red de extorsión que sacó del país más de seis millones de dólares, depositados en bancos de Las Bahamas.

