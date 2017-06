Universidad de Camagüey: cinco décadas aportando profesionales

Camagüey, Cuba.- Entre las iniciativas por el aniversario 50 de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte, primera creada por la Revolución Cubana, sesionó una Conferencia Científico-Metodológica.

Más de 130 ponencias se presentaron en la cita, que abordó la formación vocacional y orientación profesional, trabajo científico-estudiantil, la labor extensionista en la solución de problemas de ese territorio del oriente cubano y el desarrollo local.

Los participantes dialogaron, además, sobre didáctica en el proceso formativo de las carreras, la gestión universitaria y la certificación de programas, las experiencias en las modalidades de estudio semi-presencial y a distancia.

Realizar un balance del quehacer desplegado durante el actual curso escolar, para perfeccionar sus líneas metodológicas, diagnosticar fortalezas, debilidades y trazar nuevas estrategias, fue propósito de la Conferencia.

