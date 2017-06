Reconocen avances en provincia cubana de programa Educa a tu hijo

Camagüey, Cuba. Más de 32 000 niños de Camagüey son beneficiados con la aplicación del Programa Educa a tu hijo, cifra que representa el 97% de la población infantil de cero a seis años de edad en ese territorio oriental.

Mercedes Escudero Olazabal, directora provincial de Educación, expresó que Camagüey es uno de los territorios destacados a nivel nacional en la aplicación del programa, con resultados favorables en la atención a niños con discapacidades y problemas sociales.

Para el próximo curso escolar el objetivo principal es lograr la disminución de familias sin atender e intensificar el trabajo con los casos complejos, agregó.

Minas y Florida son dos de los municipios destacados en la aplicación del Programa, en cambio, Nuevitas, Jimaguayú y Najasa tienen que perfeccionar los modos de hacer y lograr la vinculación voluntaria de otras entidades.

