La Habana sede de Taller Internacional de Secundaria Básica

La Habana, Cuba.- EI Primer Taller Internacional de Secundaria Básica “Por una Escuela Inclusiva”, se realizará en La Habana, del 19 al 23 de este mes, anunció Zoe La Red.

La directora nacional de esa enseñanza en el Ministerio de Educación, dijo que al encuentro acudirán cerca de 180 expertos de 10 países con más de 90 trabajos en esa materia, tales como la inclusión educativa de los adolescentes.

Comentó Zoe La Red que en el Taller Internacional de Secundaria Básica se expondrán experiencias y se realizarán intercambios propicios para la consolidación de las buenas prácticas en cualquier contexto, aplicadas en el proceso enseñanza-aprendizaje.

Otros temas del foro versarán sobre Una educación equitativa, inclusiva y de calidad para la consecución de la Agenda 2030 y la paridad de género en la secundaria.

