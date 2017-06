Futuros pedagogos cubanos rinden tributo a Manuel Ascunce Domenech

Villa Clara, Cuba.- Estudiantes de la Escuela Pedagógica de la central provincia de Villa Clara visitaron la localidad Limones Cantero, donde fuera asesinado Manuel Ascunce Domenech por bandas contrarrevolucionarias junto al campesino Pedro Lantigua.

Alrededor de 200 educandos de ese plantel docente partieron en caravana desde la ciudad de Santa Clara hacia ese paraje de la sierra del Escambray enclavado en territorio de la central provincia de Sancti Spíritus, para rendir tributo al joven que se incorporó a la humana tarea de enseñar a leer y a escribir.

Durante su estancia en Limones Cantero los futuros educadores tuvieron un emotivo encuentro al conocer de cerca los acontecimientos que condujeron al asesinato de Manuel Ascunce Domenech, y se comprometieron a seguir su legado.

La jornada de homenaje concluyó con un acto político cultural de evocación al maestro en el municipio de Manicaragua.

