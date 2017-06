Fomenta Cuba continuidad de estudios en centros penitenciarios

Fomentar la continuidad de estudios de las personas privadas de libertad, para que se reinserten en la sociedad como mejores seres humanos, resulta una de las prioridades del Ministerio de Educación (MINED), afirmaron en esta capital directivos de ese organismo.

Maura Tomasén, directora nacional de la Educación de Jóvenes y Adultos, comentó que mediante los convenios con el Ministerio del Interior, se han creado las condiciones para la superación de los internos.

Precisó que muchas personas privadas de libertad se han incorporado a los diferentes susbsistemas de Educación, Secundaria y Facultad Obrero y Campesina, además de otros programas que se brindan en las prisiones.

Dijo que profesores del MINED imparten clases en esos centros, así como también se capacitan y acreditan a internos como instructores docentes, quienes de acuerdo con el tipo de sanción pueden dar clases.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.