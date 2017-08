Favorable situación en Guantánamo para el nuevo curso

Guantánamo, Cuba. – Amplia cobertura docente, adecuada disponibilidad de la base material de estudio y de vida, y la ejecución de más del 80 por ciento del presupuesto del plan de mantenimiento constructivo, figuran entre las garantías de Guantánamo para emprender el próximo curso escolar.

Lo anterior fue corroborado por la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella durante un encuentro con docentes y directivos del ramo en el territorio para ultimar los preparativos del venidero periodo lectivo.

Más de 10 mil profesionales formados en la provincia asumirán la enseñanza en los diferentes niveles de estudio, respaldados con universitarios de años superiores.

Esa fuerza docente permitirá que más de 300 grupos cuenten con dos maestros beneficiando a más de 8 mil niños de la enseñanza primaria, condición destacada como muy favorable por la titular del sector.

