Analizan preparativos del curso escolar en Granma

La ministra de Educación Ena Elsa Velázquez preside hoy junto a las autoridades de Granma el análisis de los preparativos para enfrentar el próximo curso escolar en esa oriental provincia.

Ese territorio continúa la reparación y el mantenimiento de centros de varias enseñanzas, para garantizar el inicio y la continuidad de los estudios a MILES de alumnos en escuelas diseminadas por comunidades y barrios de los llanos y la Sierra Maestra en esa región oriental.

En medio de la difícil situación económica del país y el aumento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la Revolución mantiene a la educación como una de sus más valiosas conquistas y la perfecciona cada período lectivo.

Consolidar la formación política ideológica inspirados en el legado de Fidel, y la calidad del proceso docente educativo, son prioridades el próximo curso escolar en la provincia de Granma.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.