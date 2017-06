Yusnel Bacallao lidera a los cubanos en Panamericano de Ajedrez

La Habana, Cuba.- El Gran Maestro Yusnel Bacallao superó al venezolano Daniel Pulvett, para arribar a siete puntos y situarse entre los puestos tres y 11 del Campeonato Continental de Ajedrez.

A falta de dos rondas para el fin del certamen, Yusnel es el cubano de mejores opciones para lograr uno de los seis boletos rumbo a la Copa del Mundo, que tendrá por sede a Georgia en el mes de septiembre.

Detrás aparece Lázaro Bruzón con 6,5 unidades, presionado en esta última oportunidad de clasificación; con seis puntos tienen menos opciones Isán Ortiz, Roberto García y Abel Fabián López, así como Pedro Rodríguez con 4.5.

Este sábado, en la décima ronda, Yusnel enfrentará al paraguayo Axel Bachman, y Bruzón al colombiano Alonso Zapata, ambos con la misión de ampliar la presencia cubana a la Copa de Mundo, a la cual ya accedió Yuri González.

