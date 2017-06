Séptimo revés en la Liga CanAm

La Habana, Cuba. – El equipo de Cuba sumó este sábado su séptimo revés al hilo al ser superado 9-3 carreras por los Campeones de Ottawa en la a Liga Independiente Canadiense-Americana (Can-Am) de béisbol.

A poco de sobrepasar la mitad de los 21 compromisos pactados, los antillanos van camino a implantar un récord adverso, pues están cerca de igualar el desempeño indeseado de su primera incursión el circuito el año precedente, cuando perdieron nueve y ganaron 10 partidos.

Este sábado el derecho Dachel Duquesne fue castigado ante más de tres mil aficionados con cinco anotaciones limpias en tres entradas y un tercio y sus sustitutos Yariel Rodríguez y Dayron Durán admitieron por igual las otras cuatro de los vencedores en RCGT PARK inaugurado el 17 de abril de 1993 en la urbe de Ottawa.

Con cuadrangular el primer bate Tyson Gillie saludó a Duquesne, quien archiva par de reveses y el de peor promedio de carreras limpias permitidas (19.80) del staff del manager Roger Machado que colectivamente trabaja para 6.17.

De ahí en adelante todo fue más de lo mismo ocurrido en los seis desafíos precedentes en que la armada caribeña perdió uno con las Águilas de Trois Riviere, cuatro con Capitales de Quebec y ahora dos de cuatro pleitos pactados con los Campeones de Ottawa.

En el pleito sabatino de dos horas y 61 minutos sobresalieron a la ofensiva por los cubanos el hombre proa y jardinero derecho Yoelkis Céspedes, con tres inatrapables en cuatro veces al bate y una carrera impulsada, y Raúl González, (5-1-1).

En general los antillanos batean para .282.

No obstante, los seguidores del deporte nacional aquí confían en un despertar del conjunto que lidera con el madero el receptor Yosvani Alarcón, único por encima de .400, seguido por Guillermo Avilés (.367), Juan Carlos Torriente (.344) y Céspedes (.324).

En el pitcheo Yariel Rodríguez, con el mayor de entradas lanzadas con 12.1 tiene un juego ganado y trabaja para 3.64 promedio de carreras limpias.

Cuba se ubica penúltima en la tabla de posiciones con trío de éxitos y siete derrotas. República Dominicana, el otro elenco internacional invitado a la justa, no tiene éxitos en diez salidas de un certamen que domina Rockland Boulders con 21 y 8.

Este domingo los cubanos juegan su tercer encuentro con el representativo de Ottawa.

Tomado de Jit

