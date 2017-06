Reaparece Dayron Robles en el Memorial Barrientos

La Habana, Cuba. – Sin competir en Cuba hacía cinco años, el vallista corto Dayron Robles, campeón olímpico de Beijing 2008, reapareció este viernes en La Habana en el Memorial Barrientos de Atletismo, cita en la que quedó en segundo lugar.

Robles, sin estar a tope en su preparación, marcó tiempo de 13, 66 segundos en la final de los 110 metros con vallas, prueba ganada por su compañero de equipo Roger Iribarne, en una carrera de mucha emoción.

Robles expresó que para él era un placer correr de nuevo frente a su público, y que se enfocará en seguir adelante en busca de nuevas metas en su carrera deportiva.

Por su parte el corredor Roger Iribarne, ganador de la competencia, dijo estar muy contento por la victoria, y más aún al conseguirla ante un atleta que admira mucho por sus grandes resultados en competencias de nivel.

