Para batalla en los colchones, artillería pesada

Cinco luchadores cubanos del estilo libre concursarán en la Copa Canadá para disputarse el ocho de julio en el Centro Atlético de la Universidad de Mitchell, en Guelph, ciudad de Ontario.

Julio Mendieta, entrenador de la selección, dijo al sitio digital Jit que entre los escogidos están el medallista de bronce del orbe Yowlys Bonne, y el mejor representante de la isla en la Liga Alemana, Alejandro Valdés.

Completan el listado el multimedallista mundial Reineris Salas, Franklyn Marén y Yuniesky Torreblanca, en unión del técnico Jesús Rodríguez; antes para cubrir una base que tendrá continuidad tras la competencia que debe reunir a más de CIEN atletas de SEIS naciones.

En la anterior edición de la Copa Canadá de Lucha Libre, los de la mayor de Las Antillas triunfaron por colectivos al cosechar cuatro oros y una plata.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.