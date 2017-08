Gana Cuba Panamericano de beisbol

Las novenas de Cuba, Estados Unidos y República Dominicana salieron victoriosas en la llamada súper ronda del tercer Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-15 y hoy buscarán seguir adelante en la lucha por las medallas.

Los cubanos dispusieron de Brasil en la segunda jornada de esta fase final del torneo por nueve carreras a tres, los norteamericanos propinaron a Colombia con siete entrada por diez a cero y los dominicanos superaron a los panameños de cinco a cero.

Para este jueves el encuentro más reñido será el que escenificarán estadounidenses y quisqueyanos, mientras que los isleños se miden a los anfitriones.

En tanto, en la rueda de consolación del campeonato en el estadio Rafael Nar, Puerto Rico superó a Venezuela nueve a cinco y Nicaragua venció 17 A cuatro a Honduras, este panamericano otorga cuatro plazas para el Campeonato Mundial Juvenil de Republica Dominicana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.