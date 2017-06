Cayó Cuba 0-3 ante Ottawa en Liga Can-Am de Béisbol

La Habana, Cuba.- La selección cubana sigue sin lograr carreras y este viernes cayó 0-3 en el primero de cuatro partidos previstos ante el club Ottawa Champions, en la Liga Independiente Canadiense-Americana (Can-Am) de Béisbol.

Los alumnos del manager cubano Roger Machado solo conectaron cuatro hits ante las ofertas del abridor y ganador Daniel Cordero, quien tiró los nueve episodios al compás de cuatro ponches y tres bases por bolas.

De esos imparables cubanos, tres fueron al aval del receptor y cuarto bate Yosvani Alarcón, mientras que el otro fue obra del jardinero central Víctor Víctor Mesa, ubicado como noveno en la alineación.

Esta fue la sexta derrota consecutiva de Cuba, que presenta tres victorias en nueve partidos, con saldo desfavorable de 36 carreras anotadas y 56 permitidas.

