A tono con tu música

La Habana, Cuba.- Santiago de Cuba, tierra de trovadores y donde nació el primer bolero, acogerá, del 21 al 25 de junio, la vigésimo novena edición del Festival Boleros, con la presencia de autores e intérpretes de ese género.

Dedicada al compositor Calixto Cardona, entre las actividades del evento, que recuerda además el aniversario 30 de la creación del Festival Internacional Boleros de Oro, se encuentran galas consagradas a José Armando Garzón, célebre cantor de esa expresión.

Las cantantes Ivette Cepeda, Geidy Chapman y Anais Abreu están entre las invitadas que ofrecerán conciertos en el cine Cuba, mientras Vaillant presentará su último disco titulado Ellas y mi canciones.

Con la realización de este festival se ha incrementado el interés por muchos intérpretes para cantar boleros y no dejar morir un género tan importante para Cuba y de tanto arraigo entre los habitantes de la isla.

